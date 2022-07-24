Гендиректор «Динамо»: «Будущее у Варелы? Мы подождем и примем решение. Но доверие подорвано»

В «Динамо» рассказали о ситуации со скандальным отъездом Варелы из команды

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, какие действия будет предпринимать клуб после скандального отъезда из команды защитника Гильермо Варелы.

«Пропуск матча — это серьезное нарушение. Мы проработаем этот вопрос юридически. Детали не хочу обсуждать. Будущее у Варелы и «Динамо»? Мы подождем и примем решение. Но доверие подорвано. Мы подождем его реакции, примем решение. Но вообще, то, что он сделал, существенно подрывает доверие между сторонами.

Все остальные легионеры приняли участие в тренировочном процессе и вышли на игру. Кроме Варелы никто не просил пересмотреть контракт.

Пункт защиты клуба? У некоторых игроков это есть в контракте. Кто-то не подписал. Варела не подписал.

Шантаж? Мы провели переговоры по возможному продлению контракта. Наши позиции сильно различаются», — заявил Пивоваров «СЭ».

По информации «СЭ», защитник «Динамо» Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

29-летний Варела в минувшем сезоне провел за «Динамо» 24 матча в РПЛ.