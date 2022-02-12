Кураньи: «Уверен, что в нынешнем сезоне «Динамо» доберется до еврокубков»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о том, чего может добиться московская команда в сезоне-2021/22.

«Мне редко выпадает возможность посмотреть игры «Динамо», — приводит слова Кураньи официальный сайт московского клуба. — Но я регулярно смотрю обзоры. Мне очень нравится то, что я вижу. Команда находится на правильном пути. Уверен, что в нынешнем сезоне «Динамо» доберется до еврокубков. А если повезет, то, может, замахнутся и на что-то большее. Если клуб сможет сохранить этот состав и будет точечно его усилять, как это происходит последние трансферные окна, то это будет команда, достойная своей славной клубной истории».

Кураньи играл за московскую команду с 2010 по 2015 год. На его счету 50 голов в 123 матчах за динамовцев.