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Сегодня, 20:13

Нападающий Нжи присоединился на сборах к «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи присоединился к клубу на сборах в Турции, сообщает пресс-служба команды в Telegram-канале.

Ранее Нжи стал бронзовым призером Кубка африканских наций в составе сборной Камеруна.

В нынешнем сезоне камерунский форвард в 13 матчах Тинькофф РПЛ отдал одну голевую передачу. Также на счету Нжи две голевые передачи в двух матчах Кубка страны.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
Клинтон Нжи
ФК Динамо (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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