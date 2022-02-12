Нападающий Нжи присоединился на сборах к «Динамо»

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи присоединился к клубу на сборах в Турции, сообщает пресс-служба команды в Telegram-канале.

Ранее Нжи стал бронзовым призером Кубка африканских наций в составе сборной Камеруна.

В нынешнем сезоне камерунский форвард в 13 матчах Тинькофф РПЛ отдал одну голевую передачу. Также на счету Нжи две голевые передачи в двух матчах Кубка страны.