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Сегодня, 09:05

Газзаев: «Надеюсь, в следующем сезоне «Динамо» снимет проклятие жены Севидова. Пора!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев после поражения бело-голубых от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ в интервью «СЭ» порассуждал о проклятии жены тренера Юрия Севидова.

— Что касается «Динамо», проклятие жены Севидова по-прежнему работает?

— Хороший вопрос... Я же в 1979 году был в «Динамо», когда уволили Сан Саныча Севидова. Знаете, после такой развязки чемпионата уже и я начинаю верить в эту легенду... Казалось бы, все в твоих руках! Но не получилось. Надеюсь, в следующем сезоне «Динамо» все-таки снимет это проклятие. Пора бы уже это сделать. Команда крепкая, способна бороться за самые высокие места.

— И все-таки могут ли динамовцы сетовать на невезение? Две штанги за минуту...

— А счет на табло. Вы говорите про две штанги. А как быть с убойным моментом у Мозеса в концовке встречи, когда гостей выручил Лещук? Да и ВАР помог москвичам, отменив первый гол Кордобы. Так что все, пожалуй, закономерно. Везение — это умение, а умение — это мастерство, техничное исполнение.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; после матча с &laquo;Краснодаром&raquo;. «Динамо» вышло играть на ничью. Так чемпионами не становятся!" Мнение Газзаева

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», «Динамо» стало третьим.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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