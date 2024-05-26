У Бабича есть предложение из Саудовской Аравии

Как стало известно «СЭ», у стороны защитника «Спартака» Срджана Бабича есть предложение о продолжении карьеры в Саудовской Аравии.

Ранее сербские СМИ сообщали о том, что Бабич по окончании чемпионата Европы-2024 перейдет в «Црвену Звезду».

В сезоне-2023/24 28-летний серб провел 24 матча, в которых забил 3 гола. Контракт защитника с красно-белыми истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бабича в 4 миллиона евро.