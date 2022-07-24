Гендиректор «Динамо»: «Кубок лиги во многом повторял Кубок России»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о важных изменениях в российском футболе.

«Мы довольны тем, что получилось с Кубком России. Мы планировали коммерческий проект. И возможность заполнить окна под еврокубки. Но Кубок лиги во многом повторял Кубок России.

Кубок лиги принесет больше средств, чем Кубок России? У нас есть цель сохранить тех партнеров и ту модель финансирования, которую мы подготовили. Проект мы должны завершить.

Реформирование чемпионата России — это сложный вопрос. Программа определяется на 4 цикла. Изменение формата отразится на интересе спонсоров», — заявил Пивоваров.