Бышовец — о Пиняеве: «Главная победа — это научится бороться с самим собой»

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, что думает о дальнейшем развитии карьеры нападающего железнодорожников Сергея Пиняева.

«У Сергея есть задатки: дриблинг, скорость, креативность, умение сыграть с партнерами, личные качества. Все зависит от способности Сергея к обучению. Навыки, данные природой, нужно развивать. Первое — это необходимая атмосфера и в сборной, и в «Локомотиве». Когда играешь с выдающимися игроками, у тебя есть наглядные примеры, конкуренция и болезни роста. Удастся ли тренерам раскрыть потенциал, смысл игры? Сергею придется столкнуться и с первыми успехами, и с медными трубами, и с фанфарами. Это есть и сегодня, а отношение к этому нужно формировать. Желаю определиться с целями. Сергей производит впечатление, у него есть задатки и талант, но это нужно развивать. Главная победа — это научится бороться с самим собой», — цитирует специалиста Metaratings.ru.

18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака (2:0), который прошел 26 марта. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.

В текущем сезоне РПЛ форвард провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.