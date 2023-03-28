Агент: «Сегодня Николсон вернется в Москву и присоединится к «Спартаку»

Ненад Протега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, ответил на вопрос, когда футболист вернется в расположение московской команды.

«Сегодня Николсон вернется в Москву и присоединится к команде», — приводит Sport24 слова агента.

Ранее стало известно, что Николсон был вызван в сборную Ямайки.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.