Булыкин: «При удачном раскладе «Динамо» может побороться за первое место в РПЛ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

14 апреля бело-голубые сыграют на выезде с «Уралом» в матче 24-го тура РПЛ. Начало — в 14:15 мск

«Конечно, «Динамо» борется как минимум за второе место, а при удачном раскладе и за первое, но последнее время что-то у команды не ладится. Проиграли две игры. Случайно или нет — это второй вопрос. Поэтому, конечно, «Динамо» хочет быть в гонке, хочет набирать очки. А будет ли набирать — увидим», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание московского клуба от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.