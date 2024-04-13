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Судейство

Сегодня, 11:15

В РФС объяснили, с чем связана задержка с приглашением иностранных арбитров для работы в России

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о приглашении иностранных арбитров для работы в России.

«Этот надо задать вопрос коллегам из Министерства спорта России. Это связано с действующими ограничениями нормативных документов Минспорта. Они должны внести в них изменения, мы вместе с ними их прорабатываем. Но учитывая, что это приказ министра, то есть определенные бюрократически ограничения по срокам его принятия», — сказал Митрофанов «СЭ».

27 декабря 2023 года президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Беларуси и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен судьями категории ФИФА и перспективными арбитрами, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.

РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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