Орещук: «Новость о продлении контракта с Семаком — шикарный ход «Зенита»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером клуба Сергеем Семаком.

«Шикарная новость. И правильный шаг со стороны «Зенита». Они поддержали Сергея Семака в трудный момент. И команда успокоится. Игрок поймут, что дальше они двигаются с этим тренером, никаких перемен. Я знаю, что микроклимат в «Зените» очень хороший, к Семаку футболисты относятся хорошо. Отлично, что новость опубликовали именно сейчас — для всех, кто связан с «Зенитом». Очень грамотный ход клуба», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Во вторник, 30 апреля, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта. Новое соглашение 48-летнего специалиста рассчитано до 2030 года.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России, один раз выиграли Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, набрав 50 очков.