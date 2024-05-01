Стогниенко: «Мне симпатичен «Краснодар», но опередить «Зенит» будет тяжело»

Известный комментатор Владимир Стогниенко оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Мне «Краснодар» очень симпатичен, и я даже в приятельских отношениях с Мурадом Мусаевым. Он, кстати, тоже любит итальянский футбол. Но учитывая уровень составов и стабильности, «Зенит» будет тяжело опередить», — цитирует Стогниенко «РБ Спорт».

После 26 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает петербуржцам по дополнительным показателям.

4 мая «Краснодар» сыграет дома против «Ахмата», а «Зенит» двумя днями позже проведет выездную встречу с «Факелом».