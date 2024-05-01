Байрамян: «Роналдо — молодец, супер!»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал об игре новичка команды Роналдо.

— Как тебе игра Роналдо?

— Молодец, супер! Мне кажется, что легионеры, которые пришли в этом сезоне, все очень усилили команду. Очень надежно играют, — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

Роналдо стал игроком «Ростова» в январе 2024 года, подписав контракт до конца сезона-2027/28. Сумма его трансфера из софийского «Левски» составила 2 миллиона евро.

Всего за желто-синих 23-летний бразилец провел 10 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.