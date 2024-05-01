Орлов: «Спартак» перешел в другую категорию, они в борьбе за медали»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Спартака» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

«У «Спартака» сейчас столько этих эмоций от того, что они были долго не востребованы. А сейчас у них появился совсем другой дух, они сейчас перешли в другую категорию, они сейчас в борьбе за медали. Это очень хороший для них стимул, но не будем забывать про ту поддержку всенародную, которая есть у «Спартака», это же много значит», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

«Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.