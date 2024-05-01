Широков назвал правильным решение руководства «Зенита» продлить контракт с Семаком

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал «СЭ» решение руководства клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Это правильно. А зачем убирать? Он уже пять лет приводит команду к чемпионству и сейчас идет на первом месте. В противном случае можно и Гвардиолу убрать и Фергюсона не надо было 20 лет держать», — сказал Широков «СЭ».

Во вторник, 30 апреля, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта. Новое соглашение 48-летнего специалиста рассчитано до 2030 года.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России, один раз выиграли Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

(Александр Абустин)