«Динамо» — «Спартак»: защитник гостей Бабич покинул поле из-за повреждения

Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Динамо».

На 6-й минуте встречи сербский футболист повредил мышцу. Хромая, игрок ушел в подтрибунное помещение.

Перед этим после столкновения на поле во время оказания помощи серб несколько раз ударил по медицинской сумке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».