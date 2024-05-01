Герелло — о Семаке: «Наш парень, не зазнается»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Василий Герелло отреагировал на решение клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.

«Это очень хорошо. Потому что Семак — профессионал с большой буквы. Мы его уважаем. Он настоящий тренер. Вы посмотрите на его рейтинги и сами увидите, что он один из самых талантливых людей. И не зазнается, самое главное. Нормальный, наш парень!» — цитирует Герелло Metaratings.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России, один раз выиграли Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

В текущем сезоне после 26 туров «Зенит» (50 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар».