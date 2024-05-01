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Монсон: «После завершения карьеры Дзюба мог бы стать бойцом MMA»

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Бывший боец ММА Джефф Монсон ответил на вопрос, мог ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выступать в смешанных единоборствах.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.

«Мог бы Артем Дзюба выступать в MMA? Думаю, да, это возможно. Если он усердно тренировался всю жизнь, держал себя в форме и работал над собой, то после завершения футбольной карьеры он мог бы стать бойцом ММА. Я не очень хорошо знаю Артема, но мне кажется, что он отличный спортсмен. Если после удара в голову он сможет устоять, продолжать драться, ответить, то это возможно. Для того чтобы понять это наверняка, нужно поставить его в такую ситуацию и посмотреть, как он отреагирует», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Джефф Монсон
ММА
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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