Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:41

Булыкин: «Верю, что «Локомотив» может сыграть хорошо и набрать желанные три очка в матче с ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Игра будет интересной, обеим командам нужны очки. В последнее время ЦСКА показывает хорошую игру, у «Локомотива» в атаке тоже все неплохо. Сейчас готовы Пиняев, Глущенков, Дзюба. Конечно, я не большой фаворит ЦСКА, но верю, что «Локомотив» может сыграть хорошо и набрать желанные три очка. Хотя и ЦСКА нужны очки. Тем интереснее будет это противостояние», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Игра состоится 13 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах. ЦСКА находится на четвертой строчке с таким же количеством баллов.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-cska-pokazyvaet-khoroshuyu-igru-u-lokomotiva-v-atake-vsyo-neplokho-budet-interesno-352640/
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
Читайте также
Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
В ночь на 14 апреля пройдет турнир UFC 300 в Лас-Вегасе
В Донецке разыскивают военного корреспондента Рассела Бентли из США
Судье порезали лицо, Голышев вышел в лидеры среди бомбардиров. Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»
В Ленинградской области ребенок выпал из окна из-за недосмотра родителей
Путин присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Судья Иванов назначен на матч «Краснодар» — «Зенит»
«Сочи» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Газзаев — об игре «Краснодар» — «Зенит»: «Можно сказать, что это матч сезона»
Сторожук: «Дзюба в «Арсенале»? А почему не Бензема?»
Тюкавин: «Чемпионская гонка для «Динамо» не окончена»
Нино: «Потеря Вендела нас тревожит. На поле он всегда среди лучших»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Оренбурга» Перес стал автором лучшего гола РПЛ в марте

ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче «Урал» — «Крылья Советов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости