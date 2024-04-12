Защитник «Оренбурга» Перес стал автором лучшего гола РПЛ в марте

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес стал автором лучшего гола чемпионата России в марте.

25-летний аргентинец забил гол в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). Также на звание автора лучшего гола претендовали Егор Голенков, Мохаммад Мохебби (оба — «Ростов»), Андрей Семенов, Лукас Ловат (оба — «Ахмат»), Бителло, Луис Чавес (оба — «Динамо») и Максим Глушенков («Локомотив»).

В текущем сезоне Перес провел 23 матча, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.