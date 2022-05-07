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Каррера оценил роль Бакаева в «Спартаке»

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Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о роли полузащитника Зелимхана Бакаева в составе красно-белых в нынешнем сезоне.

«Я видел не все матчи с участием «Спартака» в этом сезоне РПЛ, видел все матчи клуба в Европе. По ним могу сказать, что Бакаев молодой и полезный игрок», — цитирует Карреру Metaratings.ru.

В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 33 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав семь результативных передач.

Контракт 25-летнего полузащитника заканчивается в июне 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/karrera-zayavil-chto-bakaev-poleznyy-igrok-dlya-nyneshnego-spartaka-1261857/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 0
1-й тайм

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
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Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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