Каррера оценил роль Бакаева в «Спартаке»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о роли полузащитника Зелимхана Бакаева в составе красно-белых в нынешнем сезоне.

«Я видел не все матчи с участием «Спартака» в этом сезоне РПЛ, видел все матчи клуба в Европе. По ним могу сказать, что Бакаев молодой и полезный игрок», — цитирует Карреру Metaratings.ru.

В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 33 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав семь результативных передач.

Контракт 25-летнего полузащитника заканчивается в июне 2022 года.