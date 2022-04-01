Баринов про 0:4 от «Енисея»: «По шапке нам дали»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» поделился мнением о поражении в 1/8 финала Кубка России против «Енисея».

— 0:4 от «Енисея» в Кубке — что это было?

— По шапке нам дали. Что я могу сказать? Ты сам все видел. Ты хочешь, чтобы я это на всю страну сказал?

Полностью интервью с Бариновым можно прочитать здесь.