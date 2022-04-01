Баринов о сборах с Гисдолем: «Самые легкие за всю карьеру»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о сборах при Маркусе Гисдоле.

— Константин Генич в интервью «РБ Спорт» сказал про сборы «Локо» при Гисдоле: «Нагрузки были, мягко говоря, не запредельные, а после второго сбора еще немаленькое окошко. Внутри сбора были выходные, и собралось 12-14 дней, когда команда не тренировалась». Это правда?

— Да, так и было. Нагрузки были не особо интенсивные, выходных было много. Такого у меня в карьере еще не было, но у каждого тренера свой подход.

— Ты воспринимаешь это как подход или безразличие?

— Это его подход. Гисдоль всегда выкладывался на тренировках. Но нагрузки были слабые. Самый легкий сбор за всю мою профессиональную карьеру.

— Говорят, что «Локомотив» плохо готов к весне физически.

— По играм все видно. Но можно форму и через матчи набирать. Сейчас прошло два-три тура, думаю, не должно быть никаких проблем у нас в плане «физики».

Полностью интервью с Бариновым можно прочитать здесь.