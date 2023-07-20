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Барбоза заявил, что «Зенит» не сделал официального предложения по вингеру «Бенфики» Нересу

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятность трансфера бразильского вингера «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

«Пока нет официального предложения «Зенита» по Нересу. Но клуб действительно может быть заинтересован в этом игроке. Скаутинг «Зенита» мог бы дать хорошую оценку этому футболисту. Но вряд ли трансфер возможен, скажу честно. Он один из основных игроков клуба. Купить его будет очень сложно и дорого. Не думаю, что «Зенит» может заплатить за игрока 100 миллионов евро», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.

Также он ответил на вопрос, смог бы Нерес по своим качествам заменить Малкома в «Зените».

«Сразу — нет. Только если в будущем. Ему нужно было бы адаптироваться к российскому футболу, сразу может и не получиться. Но это хороший игрок. Просто даже Малком сразу же дать результат не смог. Это не так просто», — добавил агент.

Ранее появилась информация о том, что «Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу Малкома. Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего он провел 108 матчей в составе клуба из Санкт-Петербурга, забил 42 гола и отметился 24 результативными передачами.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-barboza-zayavil-chto-zenit-ne-sdelal-ofitsialnogo-predlozheniya-po-neresu
Малком Филипе (Малком)
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ФК Зенит
Паулу Барбоза
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