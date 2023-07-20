Барбоза заявил, что «Зенит» не сделал официального предложения по вингеру «Бенфики» Нересу
Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятность трансфера бразильского вингера «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».
«Пока нет официального предложения «Зенита» по Нересу. Но клуб действительно может быть заинтересован в этом игроке. Скаутинг «Зенита» мог бы дать хорошую оценку этому футболисту. Но вряд ли трансфер возможен, скажу честно. Он один из основных игроков клуба. Купить его будет очень сложно и дорого. Не думаю, что «Зенит» может заплатить за игрока 100 миллионов евро», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.
Также он ответил на вопрос, смог бы Нерес по своим качествам заменить Малкома в «Зените».
«Сразу — нет. Только если в будущем. Ему нужно было бы адаптироваться к российскому футболу, сразу может и не получиться. Но это хороший игрок. Просто даже Малком сразу же дать результат не смог. Это не так просто», — добавил агент.
Ранее появилась информация о том, что «Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу Малкома. Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего он провел 108 матчей в составе клуба из Санкт-Петербурга, забил 42 гола и отметился 24 результативными передачами.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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