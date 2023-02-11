Баньяц: «Сперцян мог бы преуспеть в Европе, Сафонов мог бы усилить любую команду»

Футболист «Краснодара» Михайло Баньяц считает, что полузащитник команды Эдуард Сперцян и голкипер Матвей Сафонов могли бы заиграть в европейских чемпионатах.

«Конечно! Эдо очень здорово играет, у него все получается. Думаю, он мог бы преуспеть и в Европе. У Сперцяна есть все качества. Он умный футболист. В Италии или Испании ему было бы комфортно.

Сафонов просто топ! Очень серьезный игрок. Иногда ему невозможно забить. Высший класс. Сафонов мог бы усилить любую команду в Европе" , — приводит «РБ Спорт» слова серба.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. 23-летний Сафонов провел за краснодарскую команду 19 матчей, пропустил 31 мяч и 6 раз оставил ворота нетронутыми.