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Баньяц: «Сперцян мог бы преуспеть в Европе, Сафонов мог бы усилить любую команду»

Алина Савинова
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Футболист «Краснодара» Михайло Баньяц считает, что полузащитник команды Эдуард Сперцян и голкипер Матвей Сафонов могли бы заиграть в европейских чемпионатах.

«Конечно! Эдо очень здорово играет, у него все получается. Думаю, он мог бы преуспеть и в Европе. У Сперцяна есть все качества. Он умный футболист. В Италии или Испании ему было бы комфортно.

Сафонов просто топ! Очень серьезный игрок. Иногда ему невозможно забить. Высший класс. Сафонов мог бы усилить любую команду в Европе" , — приводит «РБ Спорт» слова серба.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. 23-летний Сафонов провел за краснодарскую команду 19 матчей, пропустил 31 мяч и 6 раз оставил ворота нетронутыми.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihajlo-ban-yats-safonov-mogu-by-usilit-lyubuyu-komandu-spetsryan-preuspel-by-v-evrope/
Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Михайло Баньяц
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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 - : -
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