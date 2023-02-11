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Сегодня, 19:48

Деменко: «За Дзюбой и Глушаковым будет интереснее понаблюдать, чем за новыми легионерами РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал итоги трансферного окна в РПЛ.

«До 22 февраля еще есть время, команды усиливаются, поэтому полноценные выводы делать рано, но соглашусь с мнением, что это зимнее трансферное окно российские клубы проводят довольно слабо. Хочу отметить переходы наших футболистов — Глушакова и Дзюбы. Именно за ними мне будет интереснее понаблюдать, чем за новыми легионерами РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Трансферное окно в РПЛ закрывается 22 февраля. 8 февраля нападающий Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. 10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании полузащитника Дениса Глушакова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-za-dzyuboj-i-glushakovy-m-budet-interesnee-ponablyudat-chem-za-novy-mi-legionerami-rpl/
Артем Дзюба
Денис Глушаков
Максим Деменко
1
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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