Деменко: «За Дзюбой и Глушаковым будет интереснее понаблюдать, чем за новыми легионерами РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал итоги трансферного окна в РПЛ.

«До 22 февраля еще есть время, команды усиливаются, поэтому полноценные выводы делать рано, но соглашусь с мнением, что это зимнее трансферное окно российские клубы проводят довольно слабо. Хочу отметить переходы наших футболистов — Глушакова и Дзюбы. Именно за ними мне будет интереснее понаблюдать, чем за новыми легионерами РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Трансферное окно в РПЛ закрывается 22 февраля. 8 февраля нападающий Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. 10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании полузащитника Дениса Глушакова.