«Балтика» в концовке вырвала победу над «Крыльями»

«Балтика» на своем поле обыграла «Крылья Советов» в матче 25-го тура РПЛ — 2:1.

Счет открыл форвард калининградцев Анхело Энрикес. Чилиец отличился на 85-й минуте. На 90+2-й минуте самарцы сумели отыграться благодаря голу Амира Рахмановича с пенальти. Победный гол хозяев на 90+6-й минуте забил Дмитрий Рыбчинский.

«Балтика» (23 очка) остается на 14-м месте в РПЛ. «Крылья Советов» (36) идут шестыми в турнирной таблице.