Гладилин заявил, что путешествие на поезде пойдет на пользу футболистам «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость о том, что красно-белые отправились на поезде в Ростов-на-Дону, где проведут матч 25-го тура РПЛ.

«Никаких проблем не будет из-за этого. «Ростов» не получит преимущество в связи с этим, я уверен. Игра будет завтра вечером, а команда выехала вчера, поэтому все под контролем. Сейчас поезда высококачественные и скоростные, ребята будут добираться в отдельном вагоне, где им никто не помешает. Это даже плюс, что «Спартак» решил выбрать поезд, а не пересадки с самолета на автобус. В поезде можно провести какие-то теоретические занятия, а также отдохнуть», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Матч «Ростова» и «Спартака» в 25-м туре чемпионата России пройдет в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 20.30 по московскому времени.