«Балтика» — «Крылья Советов»: Рыбчинский вывел хозяев вперед в счете

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«Балтика» вышла вперед в счете в матче 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 2:1.

На 96-й минуте гол забил полузащитник калиниградского клуба Дмитрий Рыбчинский, отличившийся с передачи Данилы Козлова.