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Балахнин считает, что Карпин принял правильное решение, покинув «Ростов»

2 августа 2021, 23:19
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
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Валерий Карпин принял верное решение покинуть пост главного тренера «Ростова», считает бывший тренер сборной России Сергей Балахнин.

«Это решение само по себе напрашивалось после того, как стало известно, что Карпин будет совмещать работу в сборной России и «Ростове», — цитирует Балахнина ТАСС 2 августа. — Конечно, неправильно было изначально совмещать работу, время показало, что все равно к этому пришли. Конечно, нехороший момент есть оставлять команду в такой ситуации, лучше было бы сразу сказать, что покинет ее. С другой стороны, это честно, чтобы не обманывать себя, правильный выбор».

Ранее Карпин был назначен главным тренером сборной России. Он заменил на этом посту Станислава Черчесова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12044547

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Евгений Петров все материалы автора

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