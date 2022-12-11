Балахнин — о возобновлении карьеры Фернандесом: «Это игрок, которого был бы рад видеть у себя любой клуб России»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на новость о возобновлении карьеры экс-защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

«Сложно что-то сказать по этому поводу. Это его решение, он хороший футболист, поэтому я за него рад. Я не могу комментировать его контрактные отношения: насколько я знаю, контракт между ним и ЦСКА до сих пор действует, поэтому предсказать то, что будет дальше, нельзя. Безусловно, это игрок, которого был бы рад видеть у себя любой клуб России. Такие защитники, как Фернандес — настоящее украшение чемпионата», — приводит «Газета.Ru» слова Балахнина.

Сегодня, 11 декабря, ЦСКА объявил о том, что Фернандес принял решение возобновить карьеру футболиста. В 2023 году 32-летний защитник будет выступать в одном из бразильских клубов.

Фернандес приостановил карьеру в мае 2022 года по личным причинам.