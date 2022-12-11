Сутормин: «В этом сезоне «Спартак» намного сильнее, чем в предыдущем. Они играют в более интересный футбол»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос, какую команду считает главным конкурентом сине-бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.

«Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне? Тяжело судить. Понятно, что в первой половине сезона это был «Спартак», но впереди сборы, начнется весенняя часть чемпионата, многое может поменяться. Буквально за две-три игры все может измениться.

Конечно, в этом сезоне «Спартак» намного сильнее, чем в предыдущем. Они стали организованнее и увереннее, играют в более интересный футбол. Это позитивно влияет на уровень чемпионата, на конкуренцию. Команда хорошая, так что посмотрим, как сложится чемпионская гонка", — приводит «РБ Спорт» слова Сутормина.

По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», набрав 36 очков, занимает второе место.