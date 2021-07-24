Азмун повторил достижение Дзюбы по результативности в РПЛ
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил семь голов в своих последних пяти матчах в Тинькофф РПЛ. Форвард отметился голом в матче первого тура против «Химок».
7 — Нападающий @zenit_spb Сердар Азмун забил семь голов в своих последних пяти матчах в РПЛ, лучший результат в лиге за этот период (у Артема Дзюбы тоже 7). Бриллиант.#ТинькоффРПЛ #ХимкиЗенит pic.twitter.com/COMM5b8bau— OptaIvan (@OptaIvan) July 24, 2021
Как сообщает Opta, иранец показал лучший результат в лиге за этот период. Такой же показатель у его партнера по команде Артема Дзюбы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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