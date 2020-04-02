«Арсенал» предложит игрокам сократить зарплаты до 30 процентов, чтобы сохранить оклады персоналу

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил «СЭ», что в тульском клубе будут договариваться с футболистами о сокращении зарплат на время карантина из-за пандемии коронавируса. Ранее на сокращение заработной платы пошли игроки «Спартака».

— Все должны сейчас экономить деньги, потому что все очень сложно, — заявил Аджоев. — Я уже дал команду генеральному и спортивному директорам, чтобы обсудили с футболистами сокращение зарплат до 30 процентов, пока мы не играем. Неправильно будет сокращать всем на одинаковый процент, ведь кого-то зарплаты выше, у кого-то ниже. Все футболисты должны участвовать в жизни клуба. Сокращения мы делаем ради всех работников «Арсенала», ведь сэкономленные деньги направим, чтобы продолжать выплачивать зарплату нашему персоналу. До конца сезона осталось несколько месяцев, и я думаю, все игроки понимают сложное положение и, надеюсь, пойдут навстречу. С иностранцами мы договорились, когда валюта подскочила, и все они дали добро на то, чтобы зафиксировать курс. В нынешней ситуации больше страдают клубы, у кого большие зарплаты. «Барселона» сразу пошла на такие меры. (Евгений Белоусов)