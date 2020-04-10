Арнор Сигурдссон: «Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон показал, как проводит время на карантине.
— Всем привет! Надеюсь, у вас все в порядке, — приводит слова Сигурдссона официальный Twitter клуба. — Что вы вместе с вашими семьями в безопасности и остаетесь дома.
Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть. Но это просто вызов для нас всех. Все это закончится, а мы должны быть готовы к моменту, когда сможем снова играть в футбол.
Все это время я усиленно тренируюсь дома и отрабатываю трюки с мячом. Попробуйте сделать эти трюки и дайте мне знать, чем вы занимаетесь дома. Надеюсь всех вас скорее увидеть на стадионе.
А пока берегите себя, всем здоровья!
Полузащитник #ЦСКА Арнор @arnorsigurdsson продолжает домашние тренировки и мечтает поскорее вернуться на поле.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 10, 2020
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А чем занимаетесь во время карантина вы? ? pic.twitter.com/4Eo6wvtMU9