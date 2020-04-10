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Арнор Сигурдссон: «Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть»

22:13
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон показал, как проводит время на карантине.

— Всем привет! Надеюсь, у вас все в порядке, — приводит слова Сигурдссона официальный Twitter клуба. — Что вы вместе с вашими семьями в безопасности и остаетесь дома.

Наступили странные времена, которые нам нужно преодолеть. Но это просто вызов для нас всех. Все это закончится, а мы должны быть готовы к моменту, когда сможем снова играть в футбол.

Все это время я усиленно тренируюсь дома и отрабатываю трюки с мячом. Попробуйте сделать эти трюки и дайте мне знать, чем вы занимаетесь дома. Надеюсь всех вас скорее увидеть на стадионе.

А пока берегите себя, всем здоровья!

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