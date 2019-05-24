15:12 | Футбол — РПЛ

Антон Миранчук готовится к матчу с "Уфой" в общей группе

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук готовится к матчу 30-го тура чемпионата России против "Уфы" в общей группе, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

В среду "Локомотив" в финале Олимп - Кубка России обыграл "Урал" (1:0). Миранчук получил повреждение на 67-й минуте матча и был заменен. 

- Антону получше, он готовится к игре в общей группе. Надеемся, что он выйдет на поле, - говорится в сообщении.

Матч "Локомотив" - "Уфа" пройдет 26 мая в Москве.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6468249

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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