Антон Миранчук готовится к матчу с "Уфой" в общей группе

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук готовится к матчу 30-го тура чемпионата России против "Уфы" в общей группе, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

В среду "Локомотив" в финале Олимп - Кубка России обыграл "Урал" (1:0). Миранчук получил повреждение на 67-й минуте матча и был заменен.

- Антону получше, он готовится к игре в общей группе. Надеемся, что он выйдет на поле, - говорится в сообщении.

Матч "Локомотив" - "Уфа" пройдет 26 мая в Москве.