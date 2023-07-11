Андреев рассказал, что в «Оренбурге» нет предложений по Гойковичу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что никто не обращался в клуб по боснийскому защитнику Ренато Гойковичу.

«Я ничего такого не слышал. Запросов по Гойковичу в клубе нет, нам ничего ни от кого не поступало», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к игроку проявляет интерес «Краснодар».

В прошедшем сезоне 27-летний Гойкович провел 27 матчей в составе «Оренбурга», забил гол и отметился 3 результативными передачами.