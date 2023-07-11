Андреев рассказал, что в «Оренбурге» нет предложений по Гойковичу
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что никто не обращался в клуб по боснийскому защитнику Ренато Гойковичу.
«Я ничего такого не слышал. Запросов по Гойковичу в клубе нет, нам ничего ни от кого не поступало», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к игроку проявляет интерес «Краснодар».
В прошедшем сезоне 27-летний Гойкович провел 27 матчей в составе «Оренбурга», забил гол и отметился 3 результативными передачами.
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|0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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