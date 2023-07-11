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Юрганов: «Хотелось бы сыграть в таком клубе, как «Спартак»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Игорь Юрганов сичтает, что «Спартак» и «Зенит» не будут его рассматривать из-за возраста.

«Спартак» и «Зенит» в силу возраста, наверное, не будут меня смотреть. Это топы, они больше обращают внимание на иностранцев», — приводит «РБ Спорт» слова Юрганова.

Также футболист прокомментировал слухи о том, что год назад им интересовался «Спартак».

«Может быть, был в каком-то списке, но не более того. Ко мне никто не обращался. Так, конечно, хотелось бы сыграть в таком клубе», — добавил защитник.

На данный момент 29-летний Юрганов является основным защитником «Сочи». Всего за сочинскую команду он провел 91 матч, забил 4 гола и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-sochi-yurganov-hotelos-by-sy-grat-v-takom-klube-kak-spartak/
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