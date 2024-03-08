Акинфеев спустя 21 год после дебюта снова взял пенальти в матче против «Крыльев Советов»

В матче 20-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0) Игорь Акинфеев отразил 19-й пенальти в РПЛ.

Справившись с ударом Франко Ороско, голкипер ЦСКА упрочил лидерство по этому показателю. Любопытно, что в Самаре состоялось и первое спасение Игоря. Почти 21 год назад 17-летний на тот момент вратарь не позволил отличиться Андрею Каряке.

Еще один самарский сейв пришелся на сезон-2011/12, когда Акинфеев выиграл дуэль у Евгения Савина. Тем не менее «Крылья» не самый любимый соперник для Игоря. Четырежды он брал 11-метровые от футболистов «Ростова», два из которых нанес экс-армеец Роман Еременко.

Все пенальти, которые Акинфеев отбил в чемпионате России: