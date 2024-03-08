Акинфеев спустя 21 год после дебюта снова взял пенальти в матче против «Крыльев Советов»
В матче 20-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0) Игорь Акинфеев отразил 19-й пенальти в РПЛ.
Справившись с ударом Франко Ороско, голкипер ЦСКА упрочил лидерство по этому показателю. Любопытно, что в Самаре состоялось и первое спасение Игоря. Почти 21 год назад 17-летний на тот момент вратарь не позволил отличиться Андрею Каряке.
Еще один самарский сейв пришелся на сезон-2011/12, когда Акинфеев выиграл дуэль у Евгения Савина. Тем не менее «Крылья» не самый любимый соперник для Игоря. Четырежды он брал 11-метровые от футболистов «Ростова», два из которых нанес экс-армеец Роман Еременко.
Все пенальти, которые Акинфеев отбил в чемпионате России:
|
Дата
|
Матч
|
Пенальтист
|
Минута
|
31.05.2023
|
Крылья Советов (г) — 2:0
|
Андрей Каряка
|
88' (2:0)
|
28.10.2006
|
Ростов (г) — 2:1
|
Тимофей Калачев
|
77' (1:1)
|
26.04.2008
|
Луч-Энергия (г) — 3:1
|
Георгий Базаев
|
30' (1:1)
|
22.11.2008
|
Шинник (г) — 0:1
|
Максим Бузникин
|
12' (0:0)
|
26.04.2009
|
Ростов (д) — 1:2
|
Михаил Осинов
|
73' (1:2)
|
17.10.2010
|
Терек (г) — 3:0
|
Шамиль Лахиялов
|
26' (0:0)
|
25.05.2011
|
Крылья Советов (г) — 3:0
|
Евгений Савин
|
76' (2:0)
|
28.07.2013
|
Локомотив (г) — 2:1
|
Александр Самедов
|
74' (1:1)
|
09.11.2014
|
Динамо (г) — 0:1
|
Матье Вальбуэна
|
45' (0:0)
|
30.08.2015
|
Кубань (г) — 1:0
|
Лоренсо Мельгарехо
|
90+1 (1:0)
|
21.04.2017
|
Уфа (г) — 2:0
|
Иван Пауревич
|
53' (0:0)
|
05.11.2017
|
Локомотив (г) — 2:2
|
Мануэл Фернандеш
|
76' (2:1)
|
07.12.2019
|
Краснодар (г) — 1:1
|
Ари
|
63' (1:1)
|
09.03.2020
|
Ростов (г) — 2:3
|
Роман Еременко
|
21' (0:0)
|
08.11.2020
|
Ростов (д) — 2:0
|
Роман Еременко
|
61' (1:0)
|
17.03.2021
|
Зенит (д) — 2:3
|
Артем Дзюба
|
45' (1:1)
|
13.11.2022
|
Динамо (г) — 1:2
|
Даниил Фомин
|
80' (1:2)
|
21.05.2023
|
Спартак (г) — 1:2
|
Квинси Промес
|
90' (1:1)
|
08.03.2024
|
Крылья Советов (г) — 2:0
|
Франко Ороско
|
85' (2:0)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5