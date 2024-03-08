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8 марта, 17:12

Акинфеев спустя 21 год после дебюта снова взял пенальти в матче против «Крыльев Советов»

Кирилл Бурдаков
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Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В матче 20-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0) Игорь Акинфеев отразил 19-й пенальти в РПЛ.

Справившись с ударом Франко Ороско, голкипер ЦСКА упрочил лидерство по этому показателю. Любопытно, что в Самаре состоялось и первое спасение Игоря. Почти 21 год назад 17-летний на тот момент вратарь не позволил отличиться Андрею Каряке.

Еще один самарский сейв пришелся на сезон-2011/12, когда Акинфеев выиграл дуэль у Евгения Савина. Тем не менее «Крылья» не самый любимый соперник для Игоря. Четырежды он брал 11-метровые от футболистов «Ростова», два из которых нанес экс-армеец Роман Еременко.

Все пенальти, которые Акинфеев отбил в чемпионате России:

Дата

Матч

Пенальтист

Минута

31.05.2023

Крылья Советов (г) — 2:0

Андрей Каряка

88' (2:0)

28.10.2006

Ростов (г) — 2:1

Тимофей Калачев

77' (1:1)

26.04.2008

Луч-Энергия (г) — 3:1

Георгий Базаев

30' (1:1)

22.11.2008

Шинник (г) — 0:1

Максим Бузникин

12' (0:0)

26.04.2009

Ростов (д) — 1:2

Михаил Осинов

73' (1:2)

17.10.2010

Терек (г) — 3:0

Шамиль Лахиялов

26' (0:0)

25.05.2011

Крылья Советов (г) — 3:0

Евгений Савин

76' (2:0)

28.07.2013

Локомотив (г) — 2:1

Александр Самедов

74' (1:1)

09.11.2014

Динамо (г) — 0:1

Матье Вальбуэна

45' (0:0)

30.08.2015

Кубань (г) — 1:0

Лоренсо Мельгарехо

90+1 (1:0)

21.04.2017

Уфа (г) — 2:0

Иван Пауревич

53' (0:0)

05.11.2017

Локомотив (г) — 2:2

Мануэл Фернандеш

76' (2:1)

07.12.2019

Краснодар (г) — 1:1

Ари

63' (1:1)

09.03.2020

Ростов (г) — 2:3

Роман Еременко

21' (0:0)

08.11.2020

Ростов (д) — 2:0

Роман Еременко

61' (1:0)

17.03.2021

Зенит (д) — 2:3

Артем Дзюба

45' (1:1)

13.11.2022

Динамо (г) — 1:2

Даниил Фомин

80' (1:2)

21.05.2023

Спартак (г) — 1:2

Квинси Промес

90' (1:1)

08.03.2024

Крылья Советов (г) — 2:0

Франко Ороско

85' (2:0)

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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