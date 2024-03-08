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8 марта, 17:07

Агент защитника «Ростова» Мелехина: «Виктор не боится конкуренции с Сако»

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Агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника «Ростова» Виктора Мелехина, рассказал об отношении игрока к конкуренции.

«Виктор точно не боится конкуренции, потому что конкуренция — это нормальное явление в футболе. Только в ней можно прибавлять и становиться лучше. Умар Сако — достойный конкурент, но Витя также будет показывать свой максимум», — приводит слова Железнякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Мелехин провел 19 матчей, в которых забил 1 гол. Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 3,5 миллиона евро.

После 19 туров чемпионата России желто-синие находятся на десятом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Виктор Мелехин
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7
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