«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 20-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Ростов Арене». Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохеби, Голенков, Роналдо.

Запасные: Медведев, Цулая, Лангович, Кирш, Мелехин, Миронов, Комаров, Шанталий, Азнауров, Колтаков, Моисеев, Шамонин.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Батчи, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Кайо, Арутюнян, Кривцов, Баньяц, Кади, Кастаньо, Кобнан Дэвид.