«Ахмат» — «Зенит»: за что назначен пенальти в ворота гостей?
На 52-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота гостей и вынес предупреждение зенитовцу Дмитрию Чистякову. Судья принял такое решение спустя три минуты после случившегося в штрафной площади сине-бело-голубых, отреагировав на вмешательство видеоассистентов Станислава Васильева и Дмитрия Чельцова и посмотрев видеозапись.
У наших экспертов возникли два вопроса.
1. Нарушил ли правила Чистяков, и были ли у Карасева основания наказать его 11-метровым ударом? Нанес ли зенитовец удар правой рукой сопернику, или Владимир Ильин «подлез» под руку Чистякова?
2. Можно ли считать бездействие Карасева, поначалу не назначившего пенальти, явной и очевидной ошибкой? Если нет, на каком основании произошло вмешательство видеоарбитров?
Больше тех, кто задают первый вопрос и считают, что назначение пенальти — ошибка. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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