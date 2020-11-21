На 52-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота гостей и вынес предупреждение зенитовцу Дмитрию Чистякову. Судья принял такое решение спустя три минуты после случившегося в штрафной площади сине-бело-голубых, отреагировав на вмешательство видеоассистентов Станислава Васильева и Дмитрия Чельцова и посмотрев видеозапись.

У наших экспертов возникли два вопроса.

1. Нарушил ли правила Чистяков, и были ли у Карасева основания наказать его 11-метровым ударом? Нанес ли зенитовец удар правой рукой сопернику, или Владимир Ильин «подлез» под руку Чистякова?

2. Можно ли считать бездействие Карасева, поначалу не назначившего пенальти, явной и очевидной ошибкой? Если нет, на каком основании произошло вмешательство видеоарбитров?

Больше тех, кто задают первый вопрос и считают, что назначение пенальти — ошибка. (Александр Бобров)