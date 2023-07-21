Агкацев — об отношениях с Сафоновым: «Ненависти друг к другу нет»
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с Матвеем Сафоновым.
— А у вас с Матвеем какие отношения?
— Хорошие. Никакой ненависти друг к другу нет, рабочие отношения. Когда играет он, я от души ему помогаю, и наоборот. Делимся наблюдениями на теории. Во вратарском коллективе хорошая атмосфера. У меня со всеми голкиперами были нормальные отношения.
— Учитывая статус Сафонова, реально его вытеснить из рамки?
— Конечно, с Матвеем тяжелее конкурировать из-за того, что он капитан, любимец города, лидер команды. Но я стараюсь об этом не думать — тренер дал понять, что мы равны и все зависит от нас. Поэтому я выкладываюсь на сто процентов в каждой игре в надежде, что тренерский штаб выберет меня.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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