Гаджиев считает, что возможность получить тонну самогона расслабит «Ростов» перед матчем с «Зенитом»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» предложение экс-главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина подарить «Ростову» тонну самогона в случае победы над «Зенитом» в матче 30-го тура РПЛ.
«Мотивация в тонну самогона не превышает мотивацию показать хороший уровень футбола. В «Ростове» сейчас сплав ветеранов и молодых, и у них всех одинаково высокая мотивация, и она зашкаливает. Именно она помогает команде хорошо прессинговать и добиваться результатов. Возможность же получить самогон станет скорее расслабляющим эффектом. Игроки посмеются над этим предложением, но уже после игры. До матча им не до юмора, и они сосредоточены на подготовке к игре», — сказал Гаджиев «СЭ».
После 29 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит» (54), а тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).
Матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.
(Денис Сафронов)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4