В «Ахмате» заявили, что обсуждали продление контракта Конате полтора года

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление нападающего Мохамеда Конате об уходе из клуба по окончании контракта.

«Мы давно понимали, что у него есть желание попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. Продление его контракта обсуждалось последние полтора года. Не скрою, конечно, его будет сложно заменить, особенно в нынешних реалиях. Будем пробовать. Определенный план есть», — сказал Газзаев «СЭ».

26-летний Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне форвард отыграл 34 матча за грозненцев во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.