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Сегодня, 13:17

Ахметов — о шансах на чемпионство «Краснодара»: «В тройке мы точно должны быть»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, что думает о шансах команды на чемпионство в сезоне-2023/24.

— Будем стараться. В тройке мы точно должны быть, — цитирует Ахметова Sport24.

В РПЛ сезона-2022/23 краснодарский клуб занял шестое место, набрав 48 очков. Ахметов сыграл за «Краснодар» 27 матчей в прошедшем сезоне чемпионата России, отметившись в них двумя голами и шестью результативными передачами.

Сегодня, 21 июля, «Краснодар» сыграет с «Динамо» в первом туре РПЛ сезона-2023/24. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-21-akhmetov-pro-krasnodar-v-troyke-my-dolzhny-byt-tochno
Ильзат Ахметов
ФК Краснодар
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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