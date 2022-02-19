Агент полузащитника «Эвертона» Гбамена: «Ведем переговоры с ЦСКА, соглашение еще не подписано»

Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена, заявил, что ведет переговоры с ЦСКА.

«Мы все еще ведем переговоры с ЦСКА, соглашение еще не подписано. Но могу сказать, что Гбамен мог оказаться в России еще в прошлом году. Сандро Шварц был сильно заинтересован в том, чтобы Жан-Филипп перешел в «Динамо». Они знакомы по совместной работе в «Майнце». Но в связи с травмами, этот трансфер не был осуществлен», — приводит слова агента Metaratings.ru.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Гбамен провел на поле три встречи и не сумел отметиться в них результативными действиями.

Контракт футболиста с «Эвертоном» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.