Карраскаль рассказал, как принимал решение о переходе в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА рассказал, с кем советовался перед переходом в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, как принимал решение переехать в Россию.

— Ты с кем-то советовался перед переходом в Россию? Что уже знаешь о нас?

— Конкретного человека, который бы мне что-то рекомендовал, нет. Но я сам наводил справки у друзей, которые играли в РПЛ. Спросил у них про жизнь и быт в России. Они мне сказали, чтобы я ехал сюда и даже ни о чем не думал, так как здесь все отлично. Поэтому я последовал совету друзей, — цитирует игрока сайткрасно-синих.

— Ты первый колумбиец в составе ЦСКА, желаем удачи!

— Большое спасибо. Я приехал сюда заряженным, с целью и огромным желанием показать все, что могу. Очень рад, что присоединился к семье ЦСКА.

Колумбийский полузащитник перешел из аргентинского «Ривер Плейта» в московский ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Новичок ЦСКА также выступал за украинские «Карпаты», испанскую «Севилью» и колумбийский «Мильонариос».