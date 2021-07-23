Агент Гурцкая: «РПЛ могла бы предупредить фанатов о матчах без зрителей, но этого не сделали»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с недопуском болельщиков на матчи первого тура Тинькофф РПЛ.

«У РПЛ был месяц перед стартом чемпионата, чтобы дать болельщикам хотя бы какую-то рекомендацию по матчам. Можно было бы предупредить: ребята, ясности нет, поэтому пока билеты не покупайте, потому что деньги потеряете. Мы не можем договориться с Роспотребнадзором, надо и клубы было попросить сделать заявления.



А сейчас просто подставили клубы. Выступает Сергей Прядкин и говорит, что каждый регион сам решает, проводить или нет матчи со зрителями. Пусть тогда каждый регион сам и проводит свой чемпионат! Как можно так поступать? Происходит дикое бездействие, и поэтому сверху, возможно, и спускаются все эти реформы — власть видит, что ситуацию надо поменять, дела в индустрии плохи. Ничего хорошего от чемпионата не жду, потому что много негатива и отсутствия внятных решений до его начала. Каждый год появляется команда, которая просит денег. Сейчас это «Нижний Новгород», — приводит «РБ Спорт» слова Гурцкая.

В первом туре чемпионата России-2021/22 некоторые матчи пройдут в присутствии 500 зрителей, на некоторые игры не разрешено пускать болельщиков из-за распоряжения Роспотребнадзора.

Первая игра тура и сезона — «Ростов» — «Динамо» состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 20.00 (мск). Игра пройдет без зрителей.