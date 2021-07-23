Агент Гурцкая: «РПЛ могла бы предупредить фанатов о матчах без зрителей, но этого не сделали»
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с недопуском болельщиков на матчи первого тура Тинькофф РПЛ.
«У РПЛ был месяц перед стартом чемпионата, чтобы дать болельщикам хотя бы какую-то рекомендацию по матчам. Можно было бы предупредить: ребята, ясности нет, поэтому пока билеты не покупайте, потому что деньги потеряете. Мы не можем договориться с Роспотребнадзором, надо и клубы было попросить сделать заявления.
А сейчас просто подставили клубы. Выступает Сергей Прядкин и говорит, что каждый регион сам решает, проводить или нет матчи со зрителями. Пусть тогда каждый регион сам и проводит свой чемпионат! Как можно так поступать? Происходит дикое бездействие, и поэтому сверху, возможно, и спускаются все эти реформы — власть видит, что ситуацию надо поменять, дела в индустрии плохи. Ничего хорошего от чемпионата не жду, потому что много негатива и отсутствия внятных решений до его начала. Каждый год появляется команда, которая просит денег. Сейчас это «Нижний Новгород», — приводит «РБ Спорт» слова Гурцкая.
В первом туре чемпионата России-2021/22 некоторые матчи пройдут в присутствии 500 зрителей, на некоторые игры не разрешено пускать болельщиков из-за распоряжения Роспотребнадзора.
Первая игра тура и сезона — «Ростов» — «Динамо» состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 20.00 (мск). Игра пройдет без зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/timur-gurtskaya-rpl-mogla-hotya-by-predupredit-bolel-shhikov-o-matchah-bez-zritelej-no-i-e-togo-sdelano-ne-by-lo/
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