Новичок «Краснодара» Кордоба обратился к болельщикам клуба на русском языке
Колумбийский нападающий Джон Кордоба перешел из берлинской «Герты» в «Краснодар». 28-летний форвард заключил с «Краснодаром» контракт до конца июня 2025 года.
В Twitter российского клуба появилось короткое обращение новичка к болельщикам команды.
«Привет. Меня зовут Джон Кордоба», — сказал футболист на русском языке.
Кордоба в сезоне-2020/21 забил семь голов в 21 матче чемпионата Германии. Всего в бундеслиге нападающий провел 119 игр за «Майнц», «Кельн» и «Герту», записал в актив 30 мячей. Также футболист играл за испанские «Эспаньол» и «Гранаду».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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